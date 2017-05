જૂનાગઢની ત્રિમૂર્તિ હોસ્પીટલનાં ડોકટર ડી.પી.ચીખલીયા, ડો.શૈલેષ જાદવ અને ડો.અમિત ભુવાએ તેમની હોÂસ્પટલાં આવેલી અને રર૦ કિલો વજન ધરાવતાં મહિલા દર્દીનું ઓપરેશન કરી અને તેમને નવી જીંદગી આપી છે અને આ ડોકટરોએ પોતાની યશકલગીમાં વધુ એક પીછું ઉમેર્યું છે.

