સત્તાવાર ચોમાસું શરૂ થાય તે પહેલાં જ રાજયમાં પ્રિ-મોન્સુન જામી ગયું છે અને વડોદરા-નડીયાદ-મહુધા સહિતનાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ-વીજળી અને કડાકા-ભડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ પડયાંનાં અહેવાલ છે બે દિવસમાં વરસેલાં કમોસમી વરસાદને પગલે અત્યાર સુધીમાં કુલ ૮ વ્યકિતનાં મૃત્યું થયા છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.