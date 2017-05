જૂનાગઢનાં ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી હંસાબેન વાળાનાં માર્ગદર્શનમાં ૧રપ દિવ્યાંગોને સાધન સહાયનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું આ તકે મહાનગરપાલિકાનાં મેયર સહિતનાં પદાધિકારીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

