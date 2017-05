વંથલી તથા જૂનાગઢ બાયપાસ ઉપરથી મેંદરડા જવા માટે હાલ વાહન ચાલકોને ટીંબાવાડી થઈ ભૂતનાથ મેંદરડા તરફ જવું પડે છે આ વાહનોને શહેરમાંથી પસાર થવું પડતું હોવાથી ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ કરવા ટીંબાવાડી બાયપાસથી કૃષિ યુનિવર્સિટીથી ઈવનગર થઈ મેંદરડા જવા માટેનાં રસ્તાનું કામ વર્ષો થયાં અધ્ધરતાલ છે અને આ બાબતે રસ્તાની કામગીરી વહેલી તકે શરૂ થાય તેવી માંગણી ઉઠવા પામી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.