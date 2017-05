ગાયોનાં ચરિયાણ મામલે કનકાઈ મંદિર ટ્રસ્ટે વનતંત્ર સામે કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ કરી

મધ્યગીરમાંઆવેલા 84 જ્ઞાતિનાં કુળદેવી કનકેશ્વરી માતાજી ટ્રસ્ટની ગાયોનાં ચરિયાણ માટે વન વિભાગ અને ટ્રસ્ટ વચ્ચે ચાલતા દાવાનો નિકાલ થાય ત્યાં સુધી અભયારણ વિસ્તારમાં ગાયોને ચરીયાણ માટે જવા દેવાનો જૂનાગઢ ડીસ્ટ્રીકટ કોર્ટનો હુકમ હોવા છતાં વન વિભાગયનાં આરએફઓ તથા ફોરેસ્ટરે ગાયોને ચરીયાણ માટે મંદિરનાં ડેલાની બહાર કાઢવાનું જણાવી કોર્ટનાં હુકમનો અનાદાર કરતા મંદીર ટ્રસ્ટે વન વિભાગ સામે કોર્ટ ઓફ કન્ટેમ્પ્ટની ફરિયાદ કરતા ચકચાર મચી ગઇ છે. કનકેશ્વરી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ અને વન વિભાગ વચ્ચે ગાયોનાં નિભાવ માટે 50 એકર જમીનની માંગણીને લઇ જૂનાગઢ ડીસ્ટ્રીકટ કોર્ટમાં દાવો ચાલી રહ્યો છે. જે અંગે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દાવાનો નિકાલ થાય ત્યાં સુધી મંદીરની 65 જેટલી ગાય માતાને ચરીયાણ માટે અભયારણમાં જવા દેવામાં આવે તેવી માંગણી કરવામાં આવતા કોર્ટે તે માંગણી મંજુર કરી દાવાનો નિકાલ થાય ત્યાં સુધી અભયારણ વિસ્તારમાં ચરીયાણ માટે જવાનો હુકમ કરેલ હોવા છતાં વન વિભાગ દ્વારા છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ટ્રસ્ટનાં હોદેદારો તથા મજુરોને ગાયોને ડેલાની બહાર કાઢવા મૌખિક ધમકીઓ આપી હતી. અંગેની વિગતો આપતા ટ્રસ્ટનાં ઉપપ્રમુખ નરેન્દ્રભાઇ જાની તથા દેવાંગભાઇ ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે ગત તા.9થી મંદિરની ગાયોને ચરીયાણ માટે ડેલાની બહાર જવા દેવામાં આવતી નથી જેના કારણે ગાયોની સ્થિતી ખુબ ગંભીર બનતી જઇ રહી છે. કોર્ટનો આદેશ હોવાનું જણાવવા છતાં સ્થાનિક સ્ટાફ એકનાં બે થતા અંતે અમારે ગાય માતાને ખાતર તા.22નાં આરએફઓ ડી.કે.અગ્રાવત, ફોરેસ્ટર મકવાણા અને ફોરેસ્ટર દેવાતકા સામે જૂનાગઢની ડીસ્ટ્રીક કોર્ટમાં કોર્ટનાં આદેશનાં અનાદાર બદલ કોર્ટ ઓફ કન્ટેમ્પ્ટની ફરિયાદ કરતા કોર્ટ ત્રણેય વન અધિકારીઓને તા.26નાં રોજ કોર્ટમાં હાજર રહેવા ફરમાન કર્યું છે

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.