આવકવેરા વિભાગે ગઈકાલે દેશભરમાં ૪૦૦થી વધુ બેનામી સોદા પકડી પાડયા છે અને ર૪૦ જેટલા કેસોમાં ૬૦૦ કરોડ રૂપીયાની ગેરકાયદેસર સંપતિ શોધી કાઢી છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર સહિત ૬ રાજયોમાં ૪૦ કેસો કરવામાં આવ્યા છે.

