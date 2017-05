જૂનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલાં ભુતનાથ મહાદેવ મંદિરે બિરાજમાન શનિદેવનાં મંદિરે શનિજયંતીની ગઈકાલે ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને સવારથી જ યજ્ઞ, હવનનાં કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. તેમજ સાંજના મહાઆરતી, પ્રસાદી-વિતરણ સહિતનાં કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. ભાવિકોએ મોટી સંખ્યામાં દર્શનનો લાભ લીધો હતો.

