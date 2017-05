અમરેલીમાંથી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાંચે ગઈકાલે રૂ.૧.૧૦ કરોડની રૂ.પ૦૦ અને ૧૦૦૦નાં દરની જાલી નોટોનાં જથ્થા સાથે બે શખ્સોને ઝડપી લીધા હતા. આ સમગ્ર કૌભાંડનું એપી સેન્ટર ભાવનગર છે અને અનેક શહેરોમાં તેનું પગેરૂં નીકળે તેવી શકયતા છે પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.

