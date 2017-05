જૂનાગઢ જીલ્લાનાં વંથલી તાલુકાનાં ખોખરડા ગામે કારાભાઈ જાદવ પરિવાર તરફથી રામાપીરની પ્રસાદી અને પદ્મશ્રી ભીખુદાનભાઈ ગઢવી અને નાગદાનભાઈ ડાંગરનું સન્માન કરવામાં આવેલ હતું. ધારાસભ્ય જવાહરભાઈ ચાવડાનાં હસ્તે આ બંને મહાનુભાવોને સન્માનવામાં આવ્યા હતા. આ તકે રાજભા ગઢવી દ્વારા ડાયરાની રમઝટ બોલાવવામાં આવી હતી.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.