આવતીકાલથી ઈંગ્લેન્ડમાં ચેÂમ્પયન્સ ટ્રોફીનો મહાજંગ શરૂ

જેની આતૂરતાપૂર્વક રાહ જાવામાં આવી રહી છે તે ચેÂમ્પયન્સ ટ્રોફીનો આવતીકાલથી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. ચેÂમ્પયન્સ ટ્રોફીની પ્રથમ મેચમાં આવતીકાલે યજમાન ટીમ ઈંગ્લેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ટક્કર થશે. ભારતીય સમય મુજબ બપોરે ૩ કલાકથી આ મેચનો પ્રારંભ થશે. જાકે, દર્શકોની નજર આગામી રવિવારે રમાનાર ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ઉપર ટકેલી છે. ૧૮ દિવસ સુધી ચાલનાર આ મિની વર્લ્ડકપમાં કુલ ૮ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. પ્રથમ વખત વેસ્ટઈÂન્ડઝની ટીમને ચેÂમ્પયન્સ ટ્રોફીમાં રમવાની તક મળી નથી. જ્યારે બાંગ્લાદેશની ટીમ ૨૦૦૪ બાદ પ્રથમ વખત ચેÂમ્પયન્સ ટ્રોફીમાં રમી રહી છે. ચેÂમ્પયન્સ ટ્રોફીમાં કુલ ૧૫ મેચો રમાશે. ભારતને ટૂર્નામેન્ટના બી ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યુ છે, જ્યાં ભારતે પાકિસ્તાન ઉપરાંત શ્રીલંકા, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મેચ રમવી પડશે. જ્યારે એ ગ્રુપમાં ઈંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝિલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશનો સમાવેશ થાય છે. ભારત આ ટૂર્નામેન્ટમાં ડિફેન્ડિંગ ચેÂમ્પયન્સ તરીકે રમવા ઉતરી રહ્યુ છે, જેથી ભારત ઉપર ટાઈટલ જાળવી રાખવાનો પડકાર રહેશે. તેમજ ભારતની વર્તમાન ટીમ જાતા આ કામ મુશ્કેલ પણ જણાઈ રહ્યુ નથી. ભારત પાસે વિરાટ કોહલી, શિખર ધવન, અજિંક્યે રહાણે, રોહિત શર્મા, કેદાર જાધવ, યુવરાજસિંહ જેવા ધુરંધર બેટ્‌સમેનો, એમએસ ધોની અને દિનેશ કાર્તિક જેવા વિકેટ કિપર, હાર્દિક પંડ્યા અને રવિન્દ્ર જાડેજા જેવા ઓલરાઉન્ડર, જસપ્રિત બુમરાહ, ભુવનેશ્વરકુમાર, મોહમ્મદ સમી, ઉમેશ યાદવ અને અશ્વિન જેવા બોલર છે. જે કોઈપણ પરિÂસ્થતિમાં મેચનુ પાસુ પલટવા સક્ષમ છે. જાકે ભારતને આ ટૂર્નામેન્ટમાં ઈંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી ટીમ તરફથી પડકાર મળી શકે છે.

