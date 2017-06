રાજકોટનાં આંખનાં સિનિયર સર્જન ડો.અતુલ સુરેશભાઈ બદીયાણીએ લિમ્કા બુક ઓફ રેકોડર્ઝમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તા.૧૮ એપ્રિલ ર૦૧૬નાં રોજ એક જ દિવસમાં ફેકો મશીનથી ટાંકા વગરનાં મોતીયાનાં રર૪ ઓપરેશન કરી નેત્રમણી આરોપણનો વિશ્વ રેકોર્ડ સ્થાપયો હતો.

