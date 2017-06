આજ તા.૬ જુનનાં રોજ ઈન્ડીયન મેડીકલ એસોસીએશનનાં નેજા હેઠળ દેશભરનાં ડોકટરો હડતાલ પાડી રહ્યાં છે ત્યારે વિવિધ માંગણીઓ સબબ સૌરાષ્ટ્રનાં તબીબોએ પણ અડધો દિવસ ઓપીડી બંધ રાખી હતી અને આ હડતાલમાં જાડાયા હતા.

