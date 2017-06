ધો.૧૧-૧ર વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં સેમેસ્ટર પધ્ધતિ બંધ થઈ છે પરંતુ સેમેસ્ટર ૧,ર, ૩ અને ૪ કે તેમાંથી કોઈ પણ વિષયમાં સંજાગવસાત ગેરહાજર રહેલાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર વધુ એક વર્ષ રાહ જાવી ન પડે તે માટે વિદ્યાર્થીઓનાં હિતમાં છુટછાટ અપાય છે જે મુજબ ૧ થી ૪ સેમેસ્ટરમાં કોઈ પણ વિષયમાં ગેરહાજર ઉમેદવાર જે-તે વિષયમાં પરિક્ષા આપી શકે તે માટે આ મહિનામાં જ પરિક્ષા લેવાશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.