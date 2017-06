કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાની ઝાંખી કરાવતાં પ્રદર્શનનો આજે જૂનાગઢમાં બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતેથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો આ તકે મહાનગરપાલિકાનાં પદાધિકારીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

