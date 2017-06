જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં વાતાવરણમાં અચાનક પલ્ટો આવેલ છે ગઈકાલે સૌરાષ્ટ્રનાં વિવિધ વિસ્તારોમાં છુટાછવાયા વરસાદનાં અહેવાલ છે સૌરાષ્ટ્રમાં ૧ થી ૩ ઈંચ વરસાદ પડયો છે જયારે જસદણની ભાદર નદીમાં ભારે પુર આવ્યા છે. પ્રિ-મોન્સુન સાવરીંગ શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે સોરઠ પંથકમાં પણ આજે સવારથી જ આકાશમાં વાદળો છવાય ગયા છે અને વરસાદની શકયતા રહેલી છે.

