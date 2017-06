જૂનાગઢમાં હાટકેશ હોÂસ્પટલ દ્વારા તા.૧૮ જુનનાં રાહતદરે પ્લાÂસ્ટક સર્જરી નિદાન તથા સારવાર અને ઓપરેશન માટેનાં કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે આ કેમ્પનો જાહેર જનતાને લાભ લેવા હાટકેશ હોÂસ્પટલ દ્વારા અનુરોધ કરાયો છે.

