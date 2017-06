રાજયનાં બાગાયત વિભાગ દ્વારા ઈઝરાયેલ સરકારનાં ટેકનીકલ સહયોગથી તાલાલા શહેરમાં નિર્માણ થયેલ આંબા પાકનાં ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રનું આવીતકાલે કેન્દ્રનાં કૃષિ અને ખેડુત કલ્યાણ મંત્રી પરસોતમભાઈ રૂપાલાનાં અધ્યક્ષસ્થાને યોજાનાર આ કાર્યક્રમમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.

