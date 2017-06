આગામી તા.ર૧ જુનને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે જેને લઈને કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ન્યુ ઈન્ડોર સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્ષ ખાતે સવારનાં ૭ થી ૭.પપ સુધી યોગ દિવસ ઉજવાશે.

