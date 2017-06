આધારકાર્ડ કઢાવવા માટે આવતાં વૃધ્ધો, અશકતો અને દિવ્યાંગોને મહાનગરપાલિકાનાં ત્રણ માળ ચડવામાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હતો ત્યારે આખરે કોર્પોરેશન તંત્રએ આધારકાર્ડ કાઢવાની કામગીરી ગ્રાઉન્ડ ફલોરમાં જ શરૂ કરી છે.

