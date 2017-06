આવતીકાલે જૂનાગઢ ખાતે ભાજપનાં પેઈજ પ્રમુખ સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે ભાજપનાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ આવી રહ્યાં છે ત્યારે તેઓનાં આગમન અને સ્વાગત માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને ઠેર-ઠેર હો‹ડગ્સ અને ઝંડા લગાવવામાં આવ્યા છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.