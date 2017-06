કોમર્શીયલ કો-ઓપ.બેન્કનાં નિર્માણાધીન બિલ્ડીંગનું અમિત શાહનાં હસ્તે ખાતમુર્હત કરાયું

જૂનાગઢ શહેરમાં એસટી કોલોની સામે આવેલાં વિસ્તારમાં કો-કો બેન્કનું નવું બિલ્ડીંગ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે જેની ખાતમુર્હત વિધી ભાજપનાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહનાં હસ્તે કરવામાં આવી હતી. આ તકે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુભાઈ વાઘાણી, કો-કો બેન્કનાં પૂર્વ ચેરમેન ડોલરભાઈ કોટેચા, ડે.મેયર ગિરીશભાઈ કોટેચા અને કો-કો બેન્કનાં ચેરમેન પી.ડી.ગઢવી ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

