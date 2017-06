વિશ્વ યોગ દિવસે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક અનોખો પ્રયોગ એકવા યોગનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સંચાલીત ૪ સ્નાનાગારો ખાતે ૭૯ર મહિલાઓએ પાણીમાં યોગ કરી વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપ્યો હતો.

