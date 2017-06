જૂનાગઢની શહેરી વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળાઓમાં આજે શાળા પ્રવેશોત્સવ તેમજ કન્યા કેળવણી મહોત્સવનો પ્રારંભ કરવામાં આવેલ છે. જીલ્લાની શહેરી વિસ્તારની શાળાઓમાં ર૪ જુન સુધી આ કાર્યક્રમ યોજાશે.

