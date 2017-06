ગુજરાત વિધાનસભાની ચુંટણી જેમ-જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ રાજકીય પક્ષો સજ્જ બની રહ્યાં છે આ દરમ્યાન વિપક્ષી નેતા શંકરસિંહ વાઘેલાએ આજે ગાંધીનગર ખાતે સિવિલ હોÂસ્પટલ કમ્પાઉન્ડ ખાતે બપોરે પોતાનાં ટેકેદારો અને સમર્થકોનું એક સંમેલન યોજયું હતું અને આ સંમેલન બાદ રણનીતી સ્પષ્ટ કરી હતી.

