ભારતનાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી તા.ર૯નાં રોજ રાજકોટ ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમમાં ઉપÂસ્થત રહેનાર છે ત્યારે આ કાર્યક્રમ દરમ્યાન દિવ્યાંગ સાધન સહાય વિતરણ કાર્યક્રમમાં ૭૩ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને લેપટોપ વિતરણ કરવામાં આવશે.

