કાલથી વડાપ્રધાન મોદી બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલથી બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આ બે દિવસ દરમ્યાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ, રાજકોટ, મોડાસામાં અલગ અલગ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. જેને લઈને તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. મોદીની આ બે દિવસની ગુજરાત મુલાકાત દરમ્યાન આવતીકાલે રાજકોટમાં યોજાનારો રોડ-શો સૌથી મહત્વપુર્ણ બની રહેશે. નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પ્રથમ વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારે રાજકોટ-૨ની બેઠક ઉપરથી જ વિધાનસભામાં ચુંટાયા હતા. અત્યારે આ બેઠક ઉપર મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પ્રતિનિધીત્વ કરી રહ્યા છે. ત્યારે રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરષ્ટ્રમાં આગામી વિધાનસભામાં ભાજપના પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ રાજકોટ મુલાકાત મહત્વપુર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન આવતીકાલે રાજકોટમાં એરપોર્ટથી આજી ડેમ સુધી ભવ્ય રોડ શો યોજવાના છે. ત્યાર બાદ તેઓ આજી ડેમ ખાતે એક જાહેર સભાને સંબોધવાના છે.

જેમાં લોકોની ભીડ એકત્રીત કરવા માટે એસટી વિભાગની ૧૨૦૦થી વધુ બસોનો કામે લગાડવામાં આવી છે. ત્યાર બાદ મોદી રેસક્રોસ ખાતે ૧૮ હજારથી વધુ દિવ્યાંગોને ૫.૬૦ કરોડની સાધન સહાયનુ વિતરણ કરીને વિશ્વવિક્રમ સ્થાપીત કરવાના છે. વડાપ્રધાન મોદી આવતીકાલે સવારે અમદાવાદ Âસ્થત સાબરમતી આશ્રમની પણ મુલાકાત લેવાના છે. જ્યાં તેઓ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીની ૧૫૦મી જન્મજ્યંતિ નિમીતે ટપાલ ટિકીટ અને સ્મારક સિક્કાનુ લોકાર્પણ કરશે. ત્યાર બાદ ૩૦મી જુને મોદી અરવલ્લી જિલ્લાના વડામથક મોડાસાની મુલાકાત લેશે. અહીં મોદી પાણીની એક યોજનાનુ ઉદ્‌ઘાટન કરશે ત્યાર બાદ તેઓ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે ટેક્ષટાઈલને લગતા એક કાર્યક્રમમાં પણ હાજરી આપશે.

