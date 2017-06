જૂનાગઢ જીલ્લા પોલીસતંત્રમાં ફરજ બજાવતાં ૩ પીએસઆઈ અને ૩૪ પોલીસ કર્મચારીઓ આવતીકાલ તા.૩૦ જુનથી વયમર્યાદાનાં કારણે નિવૃત થઈ રહ્યાં છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.