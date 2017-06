જીએસટીનો અમલ થશે તો નાના મોટા વેપારીઓની આર્થિક મુશ્કેલી વધી જશે ત્યારે જીએસટીના કાળા કાયદાનો ભારે વિરોધ ઉઠી રહ્યો છે. આ દરમ્યાન આજે જીએસટીના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા રાજયભરમાં કેન્ડલમાર્ચનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહ્યો છે.

