જૂનાગઢ તાલુકાનાં પાદરીયા ગામનાં મોહનભાઈ મીઠાભાઈ નામનાં વૃધ્ધને સ્વાઈનફલુ થતાં તેમને રાજકોટ ખાતે ખાનગી હોÂસ્પટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી હતી આ દરમ્યાન સારવાર દરમ્યાન તેમનું મૃત્યું થયું છે.

