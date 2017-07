જૂનાગઢનાં મધુરમ વિસ્તારમાં આવેલી વિવિધ સોસાયટીઓનાં રહેવાસીઓએ ગઈકાલે પ્રાથમિક સુવિધાનાં પ્રશ્ને ચક્કાજામ કર્યો હતો ત્યારબાદ આ વિસ્તારનાં કોર્પોરેટરોએ યોગ્ય કરવાની ખાતરી આપ્યા બાદ મામલો થાળે પડયો હતો.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.