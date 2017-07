જૂનાગઢ નરસિંહ મહેતાં યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ વર્ષથી જીએસટીનાં અભ્યાસક્રમનો પ્રારંભ કરવામાં આવનાર હોવાનું જાણવા મળે છે.

