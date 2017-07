જૂનાગઢ નજીક આવેલાં ભવનાથ ક્ષેત્રમાં ગોસ્વામી સમાજનાં યાત્રાળુ બનાવવાનો નિર્ધાર વ્યકત થયા બાદ આ ભવનનું સ્વપ્ન સાકાર બની રહ્યું છે તાજેતરમાં મળેલી એક મહત્વની બેઠકમાં ગોસ્વામી સમાજનાં આગેવાનો ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં અને માતબર દાન એકત્ર થયું હતું. આ અંગેની વધુ વિગત માટે મુકેશ પી. ગોસ્વામી મો.૯ર૭૪૯૯ર૮પ૧ ઉપર સંપર્ક સાધવો.

