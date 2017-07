ઈઝરાયલના પ્રવાસે ગયેલા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઈઝરાયલના વડાપ્રધાન નેતાન્યાહુ વચ્ચે ૭ મહત્વના કરારો કરવામાં આવ્યા છે.

