જૂનાગઢમાં ગઈકાલે મોતીબાગ ખાતે બજરંગ દળનાં અરવિંદભાઈ સોની, ગૌરવભાઈ, જીતુભાઈ ટાંકોદરા અને કાર્યકતાઓએ ચાઈનીઝ બનાવટની ચીજ-વસ્તુઓની હોળી કરી હતી અને સુત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.