જૂનાગઢમાં છેલ્લાં એક સપ્તાહથી શાકભાજીનાં ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે હાલ ટામેટાં અને ગુવારનો ભાવ ૮૦ થી ૧૦૦ રૂપિયાની આસપાસ થઈ ગયેલ છે છેલ્લાં એક સપ્તાહ થયાં શાકભાજીની આવક ઘટતાં આ ભાવોમાં ઉછાળો આવ્યો હોવાનું મનાય છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.