પોરબંદર પ્રવાસન ક્ષેત્રે વિકસી રહ્યું છે ત્યારે પોરબંદર-મુંબઈ વચ્ચેની વિમાની સેવા શરૂ કરવાનો સ્પાઈસ જેટ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો અને ગઈકાલે ૧૦ મી જુલાઈ રવિવારથી પોરબંદર-મુંબઈ વચ્ચે આ સેવા શરૂ થઈ છે.

