જમ્મુ-કાશ્મીરનાં અનંતનાગમાં આતંકીઓએ ગુજરાતનાં અમરનાથ યાત્રિકો ઉપર હુમલો કર્યો હતો જેને પગલે સાત યાત્રિકોનાં મોત થયાં છે જયારે ર૦ થી વધુ ઘાયલ થયા છે આ બનાવનાં પગલે ચુસ્ત બંદોબસ્ત હાલ ગોઠવાયો છે અને બચાવ અને રાહતકાર્ય હાથ ધરાયું છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.