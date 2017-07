મઘુરમનો ૧૮ વર્ષીય યુવાનનું આજે સવારે ટ્રેન હડફેટે મૃત્યું

જૂનાગઢ-રાજકોટ હાઈવે ઉપર ઈગલ નજીક આવેલાં રેલ્વે ક્રોસીંગ પાસે આજે વહેલી સવારનાં રાજકોટથી સોમનાથ તરફ જતી ટ્રેને હડફેટે લેતાં મધુરમ વિસ્તારનાં એક ૧૮ વર્ષીય યુવાનનું ગંભીર ઈજા થવાનાં કારણે મૃત્યું થયું છે. આ બનાવ અંગે પ્રાથમિક અહેવાલ અનુસાર મધુરમ મંગલધામ-ર ખાતે રહેતાં નિરતુ કિશોરભાઈ પરમાર (ઉ.વ.૧૮) નામનો યુવાન ઈગલ મંદિર ખાતે દર્શન કરવા જતો હતો અને ત્યાંથી પરત ફરતો હતો તે વખતે રેલ્વે ક્રોસિંગ નજીક રાજકોટથી સોમનાથ તરફ જતી ટ્રેને હડફેટે લેતાં આ યુવાનને ગંભીર ઈજા થવાનાં કારણે મૃત્યું થયું છે આ બનાવ અંગે તેમનાં પરિવારજનોને જાણ થતાં તેમનાં પરિવારજનોમાં શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે જયારે બીજી તરફ રેલ્વે પોલીસને આ બનાવ અંગેની જાણ કરતાં રેલ્વે પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને તપાસની કામગીરી હાથ ધરી છે મૃતક યુવાન કડિયાકુંભાર જ્ઞાતિનો હોવાનું પણ જાણવા મળે છે આ બનાવ અંગે વધુ વિગત મેળવાય રહી છે.

