જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલાં અશોકનાં શિલાલેખ, બાબા પ્યારે ગુફા તેમજ ખાપરા-કોડીયાની ગુફા તેમજ ઉપરકોટની બૌધ્ધ ગુફામાં ર૪ કલાક સિકયુરિટી ગાર્ડ તૈનાત કરવામાં આવેલ છે. જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર ભારતમાં કેન્દ્ર સરકારનાં રક્ષિત સ્મારકોની સુરક્ષા માટે હાલ પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

