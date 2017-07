રીલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીની ૪૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા આજે યોજાઈ હતી. જેમાં રીલાયન્સ જીયો દ્વારા સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. રીલાયન્સે દાવો કર્યો છે કે મેક ઈન ઈÂન્ડયા અંતર્ગત તૈયાર કરાયેલ આ સ્માર્ટફોન વિશ્વનો સૌથી સસ્તો ૪જી ફીચર્સ ફોન છે. જે ૨૧ ભારતીય ભાષાને સપોર્ટ કરે છે.

