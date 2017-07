દેવાધિદેવ મહાદેવ એવા ભગવાન શિવજીની આરાધનાનાં મહાનપર્વ એવા શ્રાવણ માસનો આજથી શુભારંભ થયો છે ત્યારે વહેલી સવારથી જ જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલાં ભગવાન શિવજીનાં મંદિરોમાં ભાવિકોની દર્શનાર્થે ભીડ લાગી હતી અને પૂજન-અર્ચન સહિતનાં કાર્યક્રમો યોજાયા હતા.

