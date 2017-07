બિલખામાં શિવમંદિરમાં દાનપેટીની ચોરી

બિલખામાંવર્ષો જૂના શિવ મંદિરમાં સોમવારની રાત્રીના તસ્કરો દાનપેટી ઉઠાવી દાનની રકમની ચોરી કરી ગયાની ઘટના સામે આવતા શિવભક્તોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે.ભગવાનના મંદિરોને પણ છોડતા નથી. આવી ઘટના શ્રાવણમાસના પ્રથમ સોમવારે બિલખામાં બની હતી. બિલખામાં પ્રાચીન બિલનાથ મહાદેવ મંદિરમાં રાત્રીના તસ્કરો મંદિરના તાળા તોડી મંદિરમાં ઘુસ્યા હતા અને મંદિરની દાન પેટી ઉઠાવી જઇ મંદિર પાછળના મેદાનમાંજ દાનપેટી તોડી અંદરની મતા લઇ રફુચક્કર થઇ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ સવારે દર્શનાર્થીઓ અને મંદિરના પુજારીને થતા તેઓ દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા તસ્કરોને જડપી પાડવા કાર્યવાહી હાથ ધરાઇ હતી.

