જૂનાગઢ જીલ્લામાં સ્વાઈન ફલુ અંગે તકેદારી રાખવા લોકોને અનુરોધ

સોરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ સહિતના વિસ્તારમાં હાલ વરસાદી અને ભેજ વાળા વાતાવરણમાં સ્વાઈનફલુના પોઝીટીવ કેસ જાવા મળે છે. શરદી, તાવ, ગળામાં તકલીફ, ઝાડા જેવા લક્ષણો હોય તો સામાન્ય બીમારી સમજી સારવાર કરવાનું ટાળવાના બદલે નજીક સરકારી દવાખાનામાં સારવાર લેવા તેમજ ભીડ વાળી જગ્યામાં બને ત્યાં સુધી જવાનું ટાળવા તેમજ માસ્ક પહેરવા ઉપરાંત ફેફસાના દર્દીઓ, સગર્ભા, વૃધ્ધ અને બાળકો તચેમજ નબળી રોગ પ્રતિકાર શÂક્ત ધરાવતા લોકોએ વિશેષ ધ્યાન રાખવા અને આવા લક્ષણો હોય તો તાત્કાલીક સારવાર કરવાથી સાજા થઈ શકાય છે.

