બિહારમાં રાજકીય ભૂકંપ, મુખ્યમંત્રી પદેથી નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપ્યુ

બિહારના મુખ્યપ્રધાન નીતિશ કુમારે બિહારના મુખ્યમંત્ર્‌ી પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપતા પહેલા જેડીયુની બેઠક મળી હતી. આ બેઠક બાદ રાજ્યપાલને મળવા તેઓ પહોંચ્યા હતા.

નીતિશ કુમારે જેડીયુની બેઠક બાદ પોતાના રાજીનામાનો નિર્ણય કર્યો હતો અને તેમણે રાજીનામું આપતાં બિહારનું રાજકારણ ગરમાયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે નીતિશ કુમારના આ નિર્ણયને ભાજપ સમર્થન આપી શકે છે તેવી ચર્ચાઓ ચાલી છે. બિહારના રાજ્યપાલ કેસરીનાથ ત્રિપાઠીને તેમણે રાજીનામું સોંપ્યું છે.

બીજી બાજુ આજે આરજેડી વિધાયકોની બેઠક મળી હતી જેમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, નીતિશે ક્્યારેય તેમના દીકરાનું રાજીનામું માંગ્યું નથી. લાલુએ કÌšં કે, સત્તાધારી મહાગઠબંધનમાં દરારની વાતો મીડિયાના દિમાગની ઉપજ છે. લાલુએ બુધવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કÌšં કે, નીતિશ સાથે મારી વાત થતી રહે છે. નીતિશે ક્્યારેય રાજીનામુ માંગ્યું નથી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ભ્રષ્ચારના આરોપો પર નીતિશ દ્વારા તેજસ્વીના રાજીનામાના ખબર આવી ચૂક્્યાં છે. બીજી તરફ જેડીયુના નેતા સાર્વજનિક રીતે એવું કહી ચૂક્્યા છે કે, તેજસ્વીના આરોપો પર સાર્વજનિક રીતે સફાઈન આપવી જાઈએ. બીજી તરફ તેજસ્વી રાજીનામુ ન આપવા પર અડ્યા છે. લાલુનું તાજેતરનું નિવેદન એવું છે કે, જ્યારે બુધવારે સાંજે જેડીયુ ધારાસભ્ય દળની બેઠક થવાની છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં લાલુની સાથે તેમની પત્ની અને બિહારની પૂર્વ સીએમ રાબડી દેવી પણ હાજર રહ્યા હતા. રાબડી અને લાલુ, બંનેએ કÌš કે, મહાગઠબંધનમાં કોઈ દરાર નથી.

લાલુએ કÌšં કે, નીતિશ મહાગઠબંધનના નેતા છે, તેથી તેમને સીએમ બનાવવામાં આવ્યા છે. આરજેડી પ્રમુખે આશા વ્યક્ત કરી છે કે, સરકાર પાંચ વર્ષ ચાલશે. જાકે, લાલુએ આ આરોપ પણ લગાવ્યો કે, બીજેપી નીતિશ પર દબાણ વધારવાનો પ્રયાસ કરી રÌšં છે. લાલુએ હુમલો બોલાવતા કÌšં કે, બીજેપીએ લાળ ન ટપકાવવી જાઈએ.

નીતિશ સાથે બોલચાલ બંધ હોવાના ખબર વિશે લાલુએ કÌšં કે, તેમની રોજ નીતિશ સાથે વાત થાય છે. તેજસ્વી તેમના આરોપો પર સફાઈ કેમ નથી આપતા તે વિશે લાલુએ કÌšં કે, તેમને અને તેજસ્વીએ આ વિષય પર જ્યાં બોલવાનું હશે, ત્યાં બોલશે.

તેજસ્વી યાદવે સુશીલકુમાર મોદી પર નિશાન સાધતાં કÌšં કે, “ સુશીલ મોદી બિહારી નહીં પણ બહારી છે. એટલે આવા લોકોએ બિહારના લોકો કે તેના હિતનું કયારેય વિચારતા નથી.”તેજસ્વી યાદવે કÌšં કે, “ મને કયારેય રાજીનામું આપવાનું કહેવામાં નથી આવ્યું. ઇજીજી-મ્ત્નઁ અમારું મહાગઠબંધન તોડાવવા માગે છે.”

