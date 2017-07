જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં વાદળછાયાં વાતાવરણ વચ્ચે પાણીજન્ય રોગચાળાએ માથું ઉચકયું છે શરદી, ઉધરસ, તાવ સહિતનાં ઈન્ફેકશન લોકોમાં જાવા મળી રહ્યાં છે અને દવાખાના દર્દીઓથી ઉભરાય રહ્યાં છે આ ઉપરાંત ઝાંઝરડા રોડ ઉપર રહેતી એક મહિલાને સ્વાઈન ફલુ પોઝીટીવ હોવાનું બહાર આવેલ છે.

