જૂનાગઢ વૈભવ ચોક નજીકનું ફાટક ધરાશાયી

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં કોઈપણ જાતનું નિયમનકારી તંત્ર કાર્યરત ન હોય તેવી Âસ્થતિ વર્ષો થયાં પ્રવર્તી રહી છે આ શહેરમાં મોટા ભાગનાં લોકો કે જેને નિવેદનીયા નેતાનું પાટીયું મારવાનો શોખ છે એવા લોકો ફોટાપ્રેમી પદાધિકારીઓ તસ્વીરી સમાચાર મોકલી પરમ સંતોષની લાગણી અનુભવી અને જાણે પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરી નાખ્યું હોય અને પોતે જગતનાં મોટા તારણહાર હોય તેવો વર્તાવ કરી રહ્યાં છે અને તેની સાથે જ જૂનાગઢનું જનજીવન જાણે રામભરોસે હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આનો બોલતો પુરાવો જાઈએ તો આજે સવારે વૈભવ ચોક કે જયાં ટ્રાફિક સતત અને સતત ધમધમતો રહેતો હોય છે આવા વિસ્તારમાં અચાનક રેલ્વેનું ફાટક ધરાશાયી બની જતાં બંને તરફ વાહનોની લાંબી કતારો જાવા મળી હતી વૈભવ ફાટકથી બસ સ્ટેન્ડ ચોક તેમજ ગાંધીચોકથી કોંગ્રેસ ભવન સુધી ટ્રાફિક નજરમાં આવતો હતો જા કે જૂનાગઢનાં લોકોનાં એટલાં સદનસીબ કે કોઈને હાની પહોંચી નથી. અવારનવાર ટ્રાફિકથી ધમધમતા આ માર્ગ ઉપર આવા દૃશ્યો તો વારંવાર જાવા મળે છે. કેટલાંક વર્ષો પહેલાં ત્યાં આવેલી મુતરડીની દિવાલો તુટી પડી હતી તો કયારેક ગટરનાં ઢાંકણા ખુલી જવાનાં કારણે વાહન ચાલકોને માટે ખતરારૂપ માર્ગ બને છે હજુ અઠવાડિયા પહેલાની જ વાત છે વરસાદનાં અનરાધાર વરસવાની સાથે પડી ગયેલા ખાડામાં એક રિક્ષા ફસાઈ ગઈ હતી અને બંને બાજુ વાહનો ખડકાઈ ગયા હતા. આવું તો અવારનવાર બને છે અને એ પણ જૂનાગઢમાં જ શકય બને છે !

