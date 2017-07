જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આજે શ્રાવણ સુદ સાતમ એટલે કે નાની શીતળા સાતમની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે આજે સવારથી જ બહેનો દ્વારા શીતળા માતાજીનાં મંદિરે પૂજન-અર્ચન કરી અને શીતળા માતાને કુલેરનો પ્રસાદ ધરાવવામાં આવી રહ્યો છે.

