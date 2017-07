જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં સતત વરસી રહેલાં વરસાદનાં પગલે રોગચાળાએ માથું ઉચકયું છે ત્યારે જૂનાગઢનાં ઝાંઝરડા રોડ વિસ્તારમાં સ્વાઈનફલુનો એક પોઝિટીવ કેસ બહાર આવતાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તકેદારીનાં પગલાં રૂપે ઘેર-ઘેર ફોંગીગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

