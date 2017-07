ગઈકાલે બિહારમાં નીતિશ કુમારે વિશ્વાસનો મત મેળવ્યો, તો બીજી તરફ પાકિસ્તાનમાં થયેલા સત્તા પરિવર્તનની ઘટના ચર્ચામાં રહી. આ બે ઘટનાઓમાં ગુજરાતમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે રાજયસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું તેને ખાસ મહત્વ અપાયું ન હતું.

