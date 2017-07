બીજા સોમવારની પૂર્વસંધ્યાએ નાયબ મુખ્યમંત્રી નિતીન પટેલ સોમનાથ આવી પહોચી સહપરીવાર સાથે મંદિરે જઇ સોમનાથ મહાદેવને જળાભિષેક સાથે પૂજા-અર્ચન કરી રાજયના લોકોની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.